









Мероприятие называется "Лето с квасом Староминским".Концертная программа и разнообразные конкурсы ожидают всех пришедших на мероприятие. Флешмоб под названием "Кваса много не бывает" и памятная фотосессия также заявлена в программе фестиваля. На территории городской площади будет организована ярмарка фермерских продуктов, здесь же состоятся кулинарные мастер-классы.В течение двух дней проведения фестиваля всех гостей ожидает бесплатная дегустация этого пенного и полезного напитка. По информации, предоставленной организатором краснодарского фестиваля кваса Артёма Чагаева, на площади состоится бесплатное угощение этим напитком всех желающих.Ёмкость, объёмом в пять тысяч литров и высотой в 6,5 метров, вошла в своё время в Книгу рекордов Гиннесса.Перед зрителями этого южного российского города выступит музыкальная группа Komanche, исполняющая кавер-версии известных композиций, певица Paulisa и группа "Схема". Последняя поднимется на сцену с собственным музыкальным альбомом, состоящий из кавер-версий, посвящённый легендарной рок-группе "Кино".Его готовят на основе брожения из муки и солода или из сухого ржаного хлеба. Иногда добавляют пахучие травы и мёд. Известны рецепты приготовления кваса из свёклы, фруктов, ягод.