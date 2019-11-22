Дети пишут письма в Великий Устюг, желая достучаться до Деда Мороза России. Сам Дед Мороз рассказал, что самым популярным подарком в этом году стал электросамокат.

В прошлом году лидерами среди детских пожеланий стали гироскутеры и квадрокоптеры. Больше всего детей всегда интересует то, что только что появилось и не так давно стало модным. Только вопрос о пользе таких подарков остаётся открытым.

Самыми необычными подарками Дед Мороз назвал хвост русалки, крылья бабочки, билеты в цирк и на балет. Всё это Дед Мороз дарил российским детям.

Для себя Дед Мороз выделил мальчика, который жил с бабушкой и дедушкой. Он попросил для бабушки ящик яблок, для дедушки валенки, а для себя курточку.