ИА «Ореанда-Новости» Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что количество читающих книги россиян увеличилось по сравнению с 2014 годом.

Более половины респондентов – 53 % – заявили, что они читают книги. Годом ранее данный показатель составлял 55 %, а 5 лет назад – 45 %.

Среди ценителей литературы больше женщин (59 %), молодых людей в возрасте 18–24 лет (83 %) и 25–34 лет (61 %), а также людей с вузовскими дипломами (68 %).

В среднем российский читатель одолел пять книг в течение 3 последних месяцев. Больше читают люди в возрасте старше 60 лет (в среднем семь книг за 3 месяца), а также граждане, которые практически не пользуются Интернетом (девять книг).

Что касается литературных жанров, 30 % предпочитают книги по истории, исторические романы и биографии, 28 % читают детские книги, 28 % – учебники и научные издания.

Жители России чаще всего рекомендуют читать произведения русских классиков – Александра Пушкина (9 %), Льва Толстого (6 %), Фёдора Достоевского (5 %), Михаила Лермонтова (4 %) и Михаила Булгакова (4 %).