ИА "Ореанда-Новости". Обладатель выигрыша в размере 500 млн рублей лотереи «Русское лото» вышел на связь с организаторами. Победителем оказался водитель из Екатеринбурга, он уже прибыл в Москву для оформления выигрыша.

Как рассказали организаторы журналистам, 35-летний Николай Мирошниченко находился в отъезде и узнал о том, что стал победителем не сразу. Таким образом, ему удалось связаться с организаторами лишь спустя две недели после тиража, состоявшегося в первый день 2019 года.

Мирошниченко сообщил российским изданиям, что в лотерею играет несколько раз в год, происходит это, как правило, перед праздниками. Бросать работу и переезжать в другой город в семье победителя не планируют. Средства от выигрыша будут направлены на оплату ипотеки, помощь родственникам и благотворительность. Кроме того, екатеринбуржец намерен отправиться в путешествие. «Очень хочется поехать в путешествие за границу, я никогда не был за рубежом», — поделился Мирошниченко с представителям СМИ.

Как сообщалось ранее, по одному билету, проданному в Санкт-Петербурге и Свердловской области, стали призёрами в лотерею «Русское лото». Выигрыш по каждому билету составил по 500 млн рублей. На протяжении долгого времени россияне, ставшие победителями 1264-го тиража лотереи, не выходили на связь. Тогда представители компании «Столото», выступающей организатором розыгрыша, предположили, что победители волнуются из-за такого крупного выигрыша, либо попросту в новогодней суете забыли проверить билеты. «В конце концов, уехали в путешествие, и знать не знают, что теперь их жизнь может стать одним большим и прекрасным отпуском», - отметили ранее в пресс-службе компании.

Отметим, второй победитель тиража пока так и не объявился. Организаторы лотереи напоминают держателям билетов проверять результаты игры на сайте «Столото».

Рекордсменом по сумме выигрыша в лотерею стал житель Воронежской области. В ноябре 2017 года ему улыбнулась удача: он стал обладателем выигрыша в 506 млн рублей, установив тем самым рекорд в России.