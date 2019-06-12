12.06.2019, 21:47
Выпускники московских школ сами определили, кто будет выступать на их празднике
ИА "Ореанда-Новости" Главный школьный выпускной вечер страны состоится в столичном Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Выпускники московских школ выбирали артистов самостоятельно. Для этого на официальном сайте «Активный гражданин», проводящим референдумы среди москвичей в электронной форме, для выпускников было запущено голосование, где они могли назвать имена тех, кого бы сами хотели видеть на своём празднике.
В голосовании приняли участие свыше шести тысяч вчерашних школьников. Лидерами звёздного рейтинга стал 27-летний российский исполнитель и автор песен Feduk и участник недавно вручённой музыкальной премии Муз-ТВ 24-летний Егор Крид. Также фаворитами выпускников стали: 33-летняя певица, телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова, бывший участник коллектива «БандЭрос», а ныне солист собственной группы Burito, 36-летняя исполнительница и теле- и радиоведущая Анна Седокова, экс-участница проекта Serebro, 34-летняя исполнительница Елена Темникова.
Все вышеперечисленные артисты и другие известные исполнители выйдут на сцену в парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Сам выпускной вечер состоится в столице в ночь с 20 на 21 июня. Более двадцати двух тысяч выпускников из 338 столичных школьных заведений станут свидетелями этого праздничного вечера. Всего столичные школы выпустят во взрослую жизнь в текущем году более пятидесяти пяти тысяч вчерашних школьников.
Основной период сдачи Единого государственного экзамена по всей стране закончится 13 июня. Далее с 17 июня по 1 июля для экзаменующихся начнутся резервные дни сдачи государственного экзамена в рамках основного периода.
В голосовании приняли участие свыше шести тысяч вчерашних школьников. Лидерами звёздного рейтинга стал 27-летний российский исполнитель и автор песен Feduk и участник недавно вручённой музыкальной премии Муз-ТВ 24-летний Егор Крид. Также фаворитами выпускников стали: 33-летняя певица, телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова, бывший участник коллектива «БандЭрос», а ныне солист собственной группы Burito, 36-летняя исполнительница и теле- и радиоведущая Анна Седокова, экс-участница проекта Serebro, 34-летняя исполнительница Елена Темникова.
Все вышеперечисленные артисты и другие известные исполнители выйдут на сцену в парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Сам выпускной вечер состоится в столице в ночь с 20 на 21 июня. Более двадцати двух тысяч выпускников из 338 столичных школьных заведений станут свидетелями этого праздничного вечера. Всего столичные школы выпустят во взрослую жизнь в текущем году более пятидесяти пяти тысяч вчерашних школьников.
Основной период сдачи Единого государственного экзамена по всей стране закончится 13 июня. Далее с 17 июня по 1 июля для экзаменующихся начнутся резервные дни сдачи государственного экзамена в рамках основного периода.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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