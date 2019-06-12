Выпускники московских школ выбирали артистов самостоятельно. Для этого на официальном сайте «Активный гражданин», проводящим референдумы среди москвичей в электронной форме, для выпускников было запущено голосование, где они могли назвать имена тех, кого бы сами хотели видеть на своём празднике.В голосовании приняли участие свыше шести тысяч вчерашних школьников.Также фаворитами выпускников стали: 33-летняя певица, телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова, бывший участник коллектива «БандЭрос», а ныне солист собственной группы Burito, 36-летняя исполнительница и теле- и радиоведущая Анна Седокова, экс-участница проекта Serebro, 34-летняя исполнительница Елена Темникова.Все вышеперечисленные артисты и другие известные исполнители выйдут на сцену в парке культуры и отдыха имени Максима Горького.Более двадцати двух тысяч выпускников из 338 столичных школьных заведений станут свидетелями этого праздничного вечера. Всего столичные школы выпустят во взрослую жизнь в текущем году более пятидесяти пяти тысяч вчерашних школьников.Далее с 17 июня по 1 июля для экзаменующихся начнутся резервные дни сдачи государственного экзамена в рамках основного периода.