Памятник одному из отцов-основателей Индии - Валлабхаи Пателю, начали в 2014 году. А уже сегодня, 31 октября, премьер-министр Нарендра Моди торжественно его откроет.Таким образом, новый монумент стал самым высоким памятником в мире, обогнав Чжунъюаньскую статую Будды и будет называться "Статуя Единства" (Statue of Unity).Сыграл важную роль в создании нового государства после конца колониального владычества Великобритании, был одним из авторов индийской Конституции. Особо почитаем в Индии за вклад в развитие нового государства, много сделавший для объединения разрозненных индийских княжеств. Еще при жизни он получил титул "Железного человека", а также прозвище "Сардар", что означает вождь или лидер.Грандиозная "Статуя Единства" - целый мемориальный комплекс, расположившийся на 20 тыс. квадратных метров недалеко от дамбы Нармада. 40-метровый постамент разделен на три уровня с выставочным центром, садом и интерактивным музеем, где представлены экспонаты, посвященные деятельности Валлабхаи Пателя. На высоте 153 метра устроена смотровая площадка с видом на дамбу и водохранилище. Рядом с мемориалом идет туристической инфраструктуры: отеля, рассчитанного на 128 номеров и паромной переправы. Конструкция памятника должна выдерживать порывы ветра скоростью до 60 м/с.Проект был разработан Michael Graves Architecture & Design (США) и Ram V. Sutar (Индия). Всего на строительство ушло около 22,5 тыс. тонн цемента, 5,7 тыс. тонн элементов стального каркаса, 18,5 тыс. тонн железной арматуры, 1,8 тыс. тонн бронзы и 75 тыс. кубических метров бетона.