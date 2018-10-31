31.10.2018, 10:04
Выше всех: в Индии закончили строительство новой статуи
ИА «Ореанда-Новости» В индийском штате Гуджарат закончилось строительство самой высокой статуи в мире. Монумент, высотой 142 метра воздвигнут на 40-метровом постаменте.
Памятник одному из отцов-основателей Индии - Валлабхаи Пателю, начали в 2014 году. А уже сегодня, 31 октября, премьер-министр Нарендра Моди торжественно его откроет. Это событие станет важным днем в истории Индии, еще накануне Нарендра Моди обещал, что: "В мире люди говорят о статуе Свободы в Америке. Мы хотим сделать статую Сардара Пателя вдвое выше статуи Свободы". Таким образом, новый монумент стал самым высоким памятником в мире, обогнав Чжунъюаньскую статую Будды и будет называться "Статуя Единства" (Statue of Unity).
Валлабхаи Патель - индийский политик XX века, который стал первым главой Министерства внутренних дел независимой Индии. Сыграл важную роль в создании нового государства после конца колониального владычества Великобритании, был одним из авторов индийской Конституции. Особо почитаем в Индии за вклад в развитие нового государства, много сделавший для объединения разрозненных индийских княжеств. Еще при жизни он получил титул "Железного человека", а также прозвище "Сардар", что означает вождь или лидер.
Грандиозная "Статуя Единства" - целый мемориальный комплекс, расположившийся на 20 тыс. квадратных метров недалеко от дамбы Нармада. 40-метровый постамент разделен на три уровня с выставочным центром, садом и интерактивным музеем, где представлены экспонаты, посвященные деятельности Валлабхаи Пателя. На высоте 153 метра устроена смотровая площадка с видом на дамбу и водохранилище. Рядом с мемориалом идет туристической инфраструктуры: отеля, рассчитанного на 128 номеров и паромной переправы. Конструкция памятника должна выдерживать порывы ветра скоростью до 60 м/с.
Проект был разработан Michael Graves Architecture & Design (США) и Ram V. Sutar (Индия). Всего на строительство ушло около 22,5 тыс. тонн цемента, 5,7 тыс. тонн элементов стального каркаса, 18,5 тыс. тонн железной арматуры, 1,8 тыс. тонн бронзы и 75 тыс. кубических метров бетона. Общая стоимость проекта составила 430 миллионов долларов. Материалы и часть средств были собраны в виде пожертвований, половину суммы выделило индийское правительство, остальное финансирование обеспечивала местная власть штата Гуджарат.
Памятник одному из отцов-основателей Индии - Валлабхаи Пателю, начали в 2014 году. А уже сегодня, 31 октября, премьер-министр Нарендра Моди торжественно его откроет. Это событие станет важным днем в истории Индии, еще накануне Нарендра Моди обещал, что: "В мире люди говорят о статуе Свободы в Америке. Мы хотим сделать статую Сардара Пателя вдвое выше статуи Свободы". Таким образом, новый монумент стал самым высоким памятником в мире, обогнав Чжунъюаньскую статую Будды и будет называться "Статуя Единства" (Statue of Unity).
Валлабхаи Патель - индийский политик XX века, который стал первым главой Министерства внутренних дел независимой Индии. Сыграл важную роль в создании нового государства после конца колониального владычества Великобритании, был одним из авторов индийской Конституции. Особо почитаем в Индии за вклад в развитие нового государства, много сделавший для объединения разрозненных индийских княжеств. Еще при жизни он получил титул "Железного человека", а также прозвище "Сардар", что означает вождь или лидер.
Грандиозная "Статуя Единства" - целый мемориальный комплекс, расположившийся на 20 тыс. квадратных метров недалеко от дамбы Нармада. 40-метровый постамент разделен на три уровня с выставочным центром, садом и интерактивным музеем, где представлены экспонаты, посвященные деятельности Валлабхаи Пателя. На высоте 153 метра устроена смотровая площадка с видом на дамбу и водохранилище. Рядом с мемориалом идет туристической инфраструктуры: отеля, рассчитанного на 128 номеров и паромной переправы. Конструкция памятника должна выдерживать порывы ветра скоростью до 60 м/с.
Проект был разработан Michael Graves Architecture & Design (США) и Ram V. Sutar (Индия). Всего на строительство ушло около 22,5 тыс. тонн цемента, 5,7 тыс. тонн элементов стального каркаса, 18,5 тыс. тонн железной арматуры, 1,8 тыс. тонн бронзы и 75 тыс. кубических метров бетона. Общая стоимость проекта составила 430 миллионов долларов. Материалы и часть средств были собраны в виде пожертвований, половину суммы выделило индийское правительство, остальное финансирование обеспечивала местная власть штата Гуджарат.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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