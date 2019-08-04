ИА «Ореанда-Новости» Компания Paramount Network показала трейлер документального фильма об актёре под названием "Я-Патрик Суэйзи". Фильм повествует о жизненном и творческом пути Суэйзи.

Судя по трейлеру, в картине приняли участие вдова и брат актёра , а также коллеги по съёмочной площадке. Среди них Дэми Мур, Роб Лоу и многие другие.

В картине люди, хорошо знавшие Суэйзи, рассказывают о том , каким он был во времена съёмок культовых лент «Грязные танцы» и Привидение».

Как сообщается, это завершающая картина из цикла документальных фильмов "I am". Уже увидели свет такие фильмы "Я – Хит Леджер", "Я – Пол Уокер" и другие.

Ожидается, что премьера фильма состоится 18 августа.