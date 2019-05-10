Судя по кадрам из трёхминутного видеоролика, действие кинокартины происходит спустя 27 лет с уже повзрослевшими героями. Справившись со злодеем в первой части, им предстоит испытать страх и во второй части картины. Странный телефонный звонок героям даст начало этой истории. Такой промежуток времени выбран создателями фильма не случайно, поскольку "каждые 27 лет зло вновь посещает город Дерри, штат Мэн", - говорится в описании к фильму.45-летний Мускетти в 2017 году уже снял первую часть легендарного ужастика по роману Стивена Кинга "Оно". По словам Мускетти, было решено сделать небольшой перерыв между съёмками этих двух частей, так как необходимо было проследить за реакцией общественности на первый фильм. Популярность фильма не заставила себя ждать - кассовые сборы составили более семисот миллионов долларов при весьма скромном 35-миллионном бюджете. Ещё при съёмках первой части "Оно" Мускетти запланировал выход сиквела истории.В главных ролях шотландский актёр Джеймс МакЭвой и актриса американского происхождения Джессика Честейн.Он исполнил этого зловещего персонажа и в первой экранизации фильма от Мускетти.Съёмки второй части «Оно» начались ещё 20 июняи закончились 31 октября прошлого года. Выход кинокартины в широкий прокат запланирован на 6 сентября 2019 года