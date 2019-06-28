ИА "Ореанда-Новости" Международная выставка кошек под названием «Хрустальный кубок Москвы» состоялась в Юго-Западном административном округе столицы. Местом проведения своеобразного соревнования был выбран ясеневский культурный центр «Вдохновение».

По информации, предоставленной одним из организаторов «Хрустального кубка Москвы» Дмитрием Хроликовым, более восьмидесяти усатых питомцев стали участниками «кошачьего» фестиваля. Как утверждает организатор и по совместительству секретарь объединения клубов любителей кошек «Созвездие» Хроликов, гости выставки могли увидеть пятнадцать различных пород кошек. Среди них: американский северо-восточный мейн-кун, одна из самых древних пород абиссинская, короткошёрстная британская, межродовой гибрид домашней и собственно бенгальской кошки, длиношёрстная и наиболее популярная среди владельцев персидская, шотландская вислоухая или скоттиш-фолд, корниш-рекс с волнистым подшёрстком. Встречались на выставке и такие редкие породы как саванна, представляющая собой гибрид домашней кошки и африканского сервала, и недавно зарегистрированная чаузи.

Результатом проведения международной выставки кошек стал конкурсный парад, где были названы имена победителей. Самыми красивыми кошками были признаны два усатых создания породы мейн-кун. Одного из них зовут Симба, другого – Кузя. Владельцы победителей, жители Обручёвского района, семейная пара Косачёвых. По словам Константина и Марины, заниматься разведением породистых кошек они стали менее одного года назад. Несмотря на то, что хобби приносит супругам много удовольствия, этот процесс занимает довольно много времени, сил и забот.