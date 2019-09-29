Работа выставки продлится до конца следующей зимы.

В испанском городе Малага находится представительство Русского музея. Стоит отметить, что это первый филиал музея, который расположен на европейской территории. Экспонаты, повествующие о жизни и творческом пути русской поэтессы Анны Ахматовой и известного русского художника Николая Рериха, будут представлены в Испании. Ознакомиться с предметами из собрания Русского музея города Санкт-Петербурга можно до конца февраля следующего года. Первая выставка имеет название «Анна Ахматова. Поэзия и жизнь», она включает в себя портретные изображения известной поэтессы и других представителей Серебряного века. Вторая выставка называется «Николай Рерих. В поисках Шамбалы» демонстрирует живописные полотна всемирно известного художника. В рамках этой выставки экспонируют семьдесят четыре картины, которые относятся к русскому и индийскому периоду творчества Николая Рериха. В целом, обе выставки приурочены юбилейным датам этих двух представителей русской культуры.

Стоит отметить, что филиал Русского музея в Малаге открыли четыре года назад. За всё время работы представительства музея в Испании ознакомиться с образцами русской культуры ознакомилось около пятисот тысяч испанцев и туристов других стран. В средствах массовой информации неоднократно отмечалось, что этот музея является одним из наиболее интересных не только в Малаге, но и в Испании, в целом. С 2015 года в музее прошло свыше двадцати выставок, демонстрирующих произведения художников России и мира.