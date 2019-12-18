Аналитиками интернет-компании отмечено, что нынешний глава Украины стал во главе списка людей, про которых начали в 2019 году задавать намного больше запросов как про личностей. Пользователей интересовали биография, убеждения, фотографии, профили в социальных сетях Владимира Зеленского.Среди топ-запросов оказались также запросы об экологической активистке из Швеции Греты Тунберг и о геймдизайнере из Японии Хидео Кодзиме.В тройке событий, который заинтересовали россиян, также оказались пожар, случившийся в соборе Парижской Богоматери и протесты в столице России, которые были связаны с выборами в Мосгордуму.Среди художественных лент, которые оказались в числе лидеров по запросам, называются экранизации комиксов "Капитан Марвел", "Мстители: Финал". В топе кино на первом месте оказалась российская лента "Т-34". Самый популярный мультфильм в 2019 году в поисковике - римейк проекта "Король Лев". Среди сериалов пользователей больше всего интересовали проект "Чернобыль" и последний сезон "Игры престолов".