ИА «Ореанда-Новости» Певица Юлия Нaчaлoва будет похоронена на Tрoeкурoвcкoм кладбище. Похороны пройдут 21 марта 2019 года. Сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сотрудников кладбища. Церемония похорон пройдёт с 12.00 до 14.00 в ритуальном зале Tрoeкурoвcкoгo кладбища.

Могила певицы будет располагаться рядом с местом погребения Игоря Мaлaшeнкo, одного из основателей НТВ, который покончил с собой в конце февраля, его захоронили 18 марта.

Юлия Нaчaлoвa скончалась 16 марта в результате сердечной недостаточности, которая развилась из-за отёка лёгких и мозга из-за сепсиса. Как отмечали представители исполнительницы, она не дала ампутировать больной палец ноги, что привело к сепсису. Почти перед смертью Началову поместили в искусственную кому.