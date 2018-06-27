



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Дворовая команда юных футболистов «Эверест» из Высокогорского района Татарстана прибыла в Казань, где состоялся матч между сборными Германии и Южной Кореи в рамках чемпионата мира по футболу. Юным игрокам подарили билеты на игру за их успехи, которые они демонстрировали на футбольном поле. Сопровождали ребят в Казань их тренеры – Станислав Тюрин и Александр Петухов. Прибыв в столицу Татарстана, тренеры подошли к Центру выдачи Fan ID, где им вручили паспорта болельщиков, которые необходимы для того, чтобы пройти на трибуны.

Один из юных игроков признался, что очень рад тому, что у него и его команды появилась возможность прибыть в Казань и посмотреть игру. По его словам, каждый житель страны в настоящее время мечтает попасть хоть на один матч чемпионата мира, потому что вся Россия «живёт футболом». Также будущая звезда футбола прогнозировала победу немецких футболистов, однако обещал, что постарается поддерживать обе национальные сборные. Отметим, что в течение последних двух лет 12-13-летние футболисты неоднократно одерживали победы и становились призёрами открытых муниципальных и республиканских турниров.





Напомним, что сегодня, 27 июня, в Казани состоялся матч между сборными из группы F – Германией и Южной Кореи. Это был третьим групповой этап чемпионата мира по футболу. Матч завершился победой азиатов. Счёт – 2:0. Впервые в истории сборная Германия, являющаяся действующим чемпионам, покинула чемпионат мира по футболу, не дойдя до 1/8 турнира.