ИА «Ореанда-Новости» Пользователи популярной сети Твиттер не могут решить детскую задачку из учебника по английскому языку. На задание «для гениев» обратил общественное внимание дошкольный учитель. В одном столбике задания написаны английские слова, а в другом – геометрические фигуры. Два столбика требуется сопоставить.

Многих пользователей задача поставила в тупик. Они комментировали в духе: «Даже дети умнее меня, плачу», «Чувствую себя глупой бабушкой», «Объясните, пожалуйста».

На самом деле для решения даже знание языка не потребуется. Геометрические формы соответствуют очертаниям слов. Поэтому, нужно просто вписать слова в данные фигуры.