ИА «Ореанда-Новости» Итальянский тенор Алессандро Сафина назвал российского певца Сергея Лазарева «запоминающимся исполнителем», об этом певец рассказал в беседе с РИА Новости.

Маэстро сказал, что у российского исполнителя есть все данные, чтобы нравится публике по всему миру, а не только слушателям из России.

Лазарев в мае представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве, он выступит с композицией Scream, которую специально для конкурса написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Сафина также упомянул Полину Гагарину, которая также представляла Россию на Евровидении и заняла на конкурсе второе место, итальянский тенор отметил, что Гагарина «замечательная певица».

При этом он заметил, что в Италии «Евровидение» особой популярностью не пользуется из-за того, что итальянские исполнители не выигрывают в нём. Сафино рассказал, что конкурсанты от Италии обычно поют о социальных проблемах страны и своего народа, а они не интересны широкой аудитории. При этом он отметил, что в «Евровидении» обычно побеждают скандинавские исполнители, так как их песни интернациональны.