ИА «Ореанда-Новости» В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» завершился последний съёмочный день картины режиссёра Глеба Панфилова «Один день Ивана Денисовича».

Об этом сообщает пресс-служба фильма. Съёмочный процесс Панфилов завершил накануне своего 85-летия.

В последний день в помещении старой школы была отснята сцена допроса Ивана Денисовича, роль которого исполнил Филипп Янковский. Как рассказал сам кинорежиссёр, работа, в первую очередь, о русском характере. Панфилов внёс в оригинальный текст произведения историю Ивана Шухова, уделив экранное время рассказу о его жизни, как он прошёл войну, плен, и как попал в лагерь.

В широкий прокат фильм выйдет весной 2020 года.