ИА «Ореанда-Новости». Российская актриса была госпитализирована в клинику для тяжелобольных.

Стало известно, что спустя всего сутки с выписки Анастасии из Европейского медицинского центра, её уже поместили в новое учреждение. Клиника, в которую предположительно была переведена актриса, специализируется на восстановлении и уходом за тяжелобольными пациентами.

По словам очевидцев, предыдущую лечебницу Заворотнюк покидала на инвалидном кресле. Возможные свидетели выписки заявили, что у неё парализована правая рука и потеряна способность самостоятельного передвижения.

О том, что актриса в тяжёлом состоянии, стало известно в сентябре.