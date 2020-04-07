Об этом артистка рассказала в своём Instagram. Земфира отметила, что в эти дни она старается облечь свои мысли и чувства в песни, каждый день «ходит от одного инструмента к другому».По её словам, сейчас такое время наступило, «как в романах её любимого Филипа Дика - неопределенное время». Земфира добавила, что альбом готов на две трети.