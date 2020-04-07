07.04.2020, 18:15
Земфира сообщила, что пишет новый альбом в самоизоляции
ИА «Ореанда-Новости». Певица Земфира сообщила о том, что работает над созданием нового альбома, пока сидит дома в самоизоляции, пишет «МК».
Об этом артистка рассказала в своём Instagram. Земфира отметила, что в эти дни она старается облечь свои мысли и чувства в песни, каждый день «ходит от одного инструмента к другому».
По её словам, сейчас такое время наступило, «как в романах её любимого Филипа Дика - неопределенное время». Земфира добавила, что альбом готов на две трети.
Об этом артистка рассказала в своём Instagram. Земфира отметила, что в эти дни она старается облечь свои мысли и чувства в песни, каждый день «ходит от одного инструмента к другому».
По её словам, сейчас такое время наступило, «как в романах её любимого Филипа Дика - неопределенное время». Земфира добавила, что альбом готов на две трети.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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