Сегодня на официальном сайте исполнительницы Земфиры сообщили, что певице запретили петь в двух города из-за проведения там матчей по футболу, которые состоятся в рамках Чемпионата мира – 2018.

В сообщении говорится о том, что музыкальный коллектив не будет выступать в Нижнем Новгороде и Калининграде с концертом, так как это категорически запретили. Дело в том, что во время ЧМ введён мандат на проведение массовых мероприятий.

То есть любые культурные мероприятия массового характера на открытых площадках во время Чемпионата мира по футболу запрещены.

Компания, которая организовывала все мероприятия, сообщила, что до этого о запрете речи не шло, все соглашения о проведении мероприятий были подписаны. Но запрет пришёл 5 июня.

Напомним, это не единственная певица, которой запретили петь во время ЧМ. 6 июня певица Юлия Чичерина также заявила, что ей нельзя петь перед болельщиками. Она собиралась выступить в Ростове-на-Дону.

Однако причина была указана совсем другая – не понравилась тематика её песен. От международной федерации по футболу пришло письмо на английском языке, в котором певицу уведомили в том, что она поёт песни, где присутствует военная тематика. Чтобы они не навредили репутации ФИФА, ей запрещено выступать перед приезжими футбольными болельщиками.

Однако Чичерина заметила, что запретили только в Ростове-на-Дону, только этот город был указан в письме, видимо, на другие населённые пункты это не распространяется.

Остались считанные дни до открытия ЧМ по футболу – 2018. Он стартует 14 июня и продлится месяц – до 15 июля.



