ИА «Ореанда-Новости» . Актёр Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в «Игре престолов», обратился в центр реабилитации, чтобы справиться со стрессом и алкоголизмом из-за окончания сериала, пишет TMZ.

За помощью он обратился за несколько дней до выхода финального эпизода сериала. По словам представителей актёра, он решил поправить здоровье и проходит психологические тренинги. Жена Харингтона, актриса Роуз Лесли, которая также сыграла в «Игре престолов», поддержала решение супруга обратиться за профессиональной помощью. Портал отмечает, что окончание сериала «сильно ударило» по Харингтону. Во время чтения сценария финальных эпизодов, где описывается судьба Джона Сноу, актёр не сдержал эмоций и расплакался.

Напомним, 19 мая телекомпания HBO провела показ последней серии популярного сериала. Телесериал был снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», однако события последнего сезона в книгах ещё не описаны. Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Многие решили, что концовка сериала получилась скомканной и скучной.

«Это шоу заслуживало большего. Какое бесславное завершение выдающегося сериала! Вероятно, самая слабая серия сезона», — пишут в Сети. Примечательно, что в преддверии премьеры последней серии британская актриса Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк, предположила, что фанаты сериала будут крайне разочарованы. При этом на протяжении трансляции всего восьмого сезона зрители призывали HBO переснять сериал из-за того, что создатели сценария Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс не справились с задачей, так как не опирались на книги автора истории Джорджа Мартина.