ИА «Ореанда-Новости». Популярный певец Остин Джонс с большим количеством несовершеннолетних подписчиков в YouTube, как ожидается, будет приговорён в федеральном суде Чикаго за принуждение шести школьниц к отправке ему видео откровенного сексуального характера. Обвинители требуют для поп-звезды 11-летнего тюремного срока. Защита певца предлагает компромисс в минимум пять лет.

«Чикаго Трибьюн» цитирует правительственный меморандум о вынесении приговора, в котором говорится, что 26-летний музыкант «манипулировал поклонницами и охотился на их молодость». В документы расследования были включены выдержки из его онлайн-бесед с девушками в возрасте от 14 до 15 лет.

Остин Джонс был арестован в 2017 году в штате Иллинойс. В минувшем феврале он признал себя виновным в причастности к получению детской порнографии. Защита певца просит снисходительности, говоря, что жизнь Джонса была «омрачена насилием, болью, потерями и смертью близких людей». В заявлении адвокатов также отмечается, что Остин Джонс стал жертвой сексуального насилия в детстве.