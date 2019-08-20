ИА «Ореанда-Новости». Участники некоторых реалити-шоу, пользуясь своей популярностью,. Об этом со ссылкой на нескольких спикеров сообщает таблоид The Sun.

Агент нескольких знаменитостей Роб Купер (Rob Cooper) заявил, что бывшие участники шоу Love Island часто получают подобные предложения после окончания проекта. По его данным, им предлагают от четырёх до 20 тысяч фунтов за секс (от 320 тысяч до 1,6 миллиона рублей). Некоторые звёзды подтвердили эту информацию: к примеру, Софи Андертон (Sophie Anderton) призналась, что за пять встреч с «заказчиками» получила 50 тысяч фунтов (более четырёх миллионов рублей).

Ранее на благотворительном аукционе Адам Джонсон (Adam Johnson) приобрел ночь со звездой реалити Кэти Прайс (Katie Price) за 12 тысяч фунтов (более 970 тысяч рублей).

Знаменитости также соблазняются роскошными поездками за границу и даже возможностью сфотографироваться в роскошных интерьерах ради поста в Instagram. Купер уточнил, что вчерашние телезвезды принимают эти предложения, поскольку их зарплаты сокращаются. Он заметил, что интерес к таким женщинам растет с 2013 года, но в этом году он стал беспрецедентным.

«С начала этого года число мужчин, желающих нанимать знаменитостей для секса, действительно значительно возросло», — говорит он. Купер уточнил, что это происходит от того, что слава оказывается совсем не такой, какой люди себе её представляют, и люди не готовы идти на «обычную» работу после опыта на телевидении.

Некоторые знаменитости даже просят своих агентов найти им подобных клиентов. «Я знаю, по крайней мере, 10 знаменитостей, которые просили своих агентов активно искать любые сведения, которые могут дать им возможности сопровождения высокого класса», — подтвердил Купер.

В таких предложениях заинтересованы не только женщины, но и мужчины. Многие из них состоят в картотеках специальных эскорт-агентств. Клиенты таких агентств хотят появиться на публике с известными людьми либо хотя купить себе дорогую «игрушку». И знаменитость, и клиент должны подписать соглашение о конфиденциальности.