ИА «Ореанда-Новости» Сообщение о том, что Россия намерена возобновить поездки космонавтов на Международную космическую станцию, появилось ещё в начале недели

Сообщается, что космический корабль «Союз» считался безопасным для экипажа, путешествующего после аварийного возвращения астронавтов на Землю в октябре.

Российское космическое агентство объявило в четверг, что 3 декабря планирует запустить трёх космонавтов на Международную космическую станцию, подчёркивая, что, космический корабль «Союз» безопасен для путешествий после аварии в прошлом месяце.

«Союз» - единственный способ попасть на космическую станцию. В октябре, ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблём "Союз МС-10 должна была доставить экипаж на МКС. На борту корабля находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир космического корабля) и астронавт NASA Ник Хейг. В результате инцидента они не пострадали. Экипаж перешёл в режим баллистического спуска, и "Союз МС-10" успешно приземлился в степи Казахстана.

Роскосмос, сообщил, что следствие выяснило, что пошло не так во время октябрьской аварии. Изогнутый штифт, являющийся частью системы, которая реагирует, когда четыре боковых ускорителя отпадают от центрального ядра «Союза», помешал одному из боковых ускорителей отпасть. Нос бокового усилителя ударил по центральному ядру. «Это привело к его декомпрессии и, как следствие, космическая ракета потеряла контроль над своим положением», - сообщили в следственном комитете.

В докладе говорится, что повреждение штыря произошло, когда боковые ускорители были прикреплены к ракете на космодроме Байконур, на стартовой площадке.

Система аварийного спасения освободила капсулу с космонавтами от повреждённой ракеты.

Успешный запуск в следующем месяце решит проблему функционирования космической станции.

Предполагается, что капсулы «Союз» остаются на орбите всего около семи месяцев. Одна капсула, состыковавшаяся сейчас, - которая является домом для трех астронавтов, которые сейчас находятся на станции, была там с июня. Хотя станция хорошо снабжена, семимесячное ограничение означает, что нынешняя команда, вероятно, должна будет вернуться на Землю в начале января.

Космонавтами для запуска в декабре являются Олег Кононенко из России, Энн Макклейн из НАСА и Дэвид Сен-Жак из Канадского космического агентства.

Роскосмос также запланировал запуск грузового корабля без экипажа, который использует почти идентичную ракету «Союз», 16 ноября.