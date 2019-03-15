ИА «Ореанда-Новости». 15 марта - Всемирный день сна. Японский врач, профессор Масаси Янагисава, в интервью РИА «Новости» объяснил, как можно справиться с нарушениями сна, в частности, с его недостаточностью.

Масаси Янагисава, профессор, глава Международного института интегративной медицины сна (Япония), заявил, что если лечить бессонницу, то медикаменты и когнитивно-поведенческая терапия окажутся одинаково эффективными. Но если сна просто недостаточно - применение медикаментов будет ошибкой.

Профессор Янагисава назвал три основные проблемы: бессонница, апноэ (синдром кратковременной остановки дыхания во сне), а также недостаточность сна. Последнюю проблему пациент не в состоянии выявить сам. Человек просто не ассоциирует дневную сонливость, раздражительность и депрессию с тем, что он мало спит. Кроме того, многие люди насторожённо относятся к снотворным и не станут к ним прибегать.

Японский врач подчёркивает, что недостаточность сна в любом случае нельзя «лечить» медикаментами. Он заявляет, что лучшее решение - больше спать, увеличив время ночного сна.



Ранее учёные заявили, что недостаток сна грозит "самоуничтожением" мозга.



