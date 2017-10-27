ОРЕАНДА-НОВОСТИ Станции Каскада Кубанских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») готовы к надежной и безаварийной работе в период максимальных нагрузок на энергосистему в предстоящий осенне-зимний период 2017-2018 гг. К такому выводу пришла межведомственная комиссия в составе представителей министерства энергетики Ставропольского края, Ростехнадзора, Системного оператора, ГУ МЧС России, ПАО «РусГидро» и Каскада Кубанских ГЭС. Проверяющие отметили, что подготовка станций к работе в зимних условиях выполнена качественно и в полном объеме.



Паспорт готовности энергетикам вручил председатель комиссии, начальник управления департамента производственной безопасности и охраны труда ПАО «РусГидро» Александр Бородин. «С удовольствием вручаю паспорт готовности к зиме. Это целиком заслуга всего коллектива Каскада Кубанских ГЭС. Безаварийной работы!», – сказал Александр Бородин. «Каждый год коллектив Каскада Кубанских ГЭС доказывает на деле готовность к любым нештатным ситуациям как техногенного, так и стихийного характера, которые могут возникнуть при низкой температуре воздуха и повышенной нагрузке на оборудование», – прокомментировал директор Каскада Кубанских ГЭС Геннадий Сергеев.



В рамках подготовки станций Каскада Кубанских ГЭС к работе в зимних условиях гидроэнергетики выполнили все необходимые мероприятия. Специалисты заполнили Большое Кубанское водохранилище, выполнили запланированные работы по ремонтам, техническому обслуживанию и техперевооружению эксплуатируемых объектов и оборудования. Персонал станции прошел инструктажи, противоаварийные тренировки по отработке действий в условиях резкого снижения температуры наружного воздуха, а также при возникновении системных аварийных ситуаций. Работники станций обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и всем необходимым для проведения работ.



Подготовка и прохождение осенне-зимнего периода – один из самых ответственных периодов в работе ГЭС. В холодное время года существенно возрастает общая нагрузка на единую энергосистему страны (ЕЭС). Принцип работы гидроэлектростанций позволяет оперативно реагировать на изменения потребностей энергосистемы: по заданию Системного оператора ЕЭС мощность гидроэлектростанции в течение короткого времени может быть сведена до минимума или доведена до максимума. Такой регулирующей способностью ГЭС принципиально отличаются от тепловых и атомных электростанций. Именно гидростанции покрывают пики нагрузок (максимумы энергопотребления) в энергосистеме, поддерживают заданные параметры мощности и служат гарантом надежности её функционирования.