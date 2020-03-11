ИА «Ореанда-Новости» . Некоторые из входящих в ОПЕК государств объявили Российской Федерации нефтяную войну. Так, Ирак, Кувейт и ОАЭ заявили об огромных скидках для тех, кто купит ценный ресурс на их территории. Об этом сообщает издание «Bloomberg».

Власти Ирака заявили о готовности снизить цены на нефть в апреле текущего года примерно на пять американских долларов за баррель при поставках данного сырья в страны Азии. В свою очередь, Кувейт сообщил о снижении цены на ресурс на шесть долларов.Объединённые Арабские Эмираты также планируют значительно увеличить добычу и поставку ценного ресурса в другие государства.