ИА «Ореанда-Новости». Александр Новак прокомментировал возможное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия пока не готова сообщить свою позицию по действиям в рамках сделки ОПЕК+. Данное решение будет принято в течение ближайших нескольких дней. Об этом сам министр сообщил журналистам.

По словам Новака, в самое ближайшее время будет видно, как будут развиваться события.

Вчера, 6 февраля, в Вене завершилось заседание технического комитета ОПЕК+. В общей сложности консультации длились три дня. Во время заседаний эксперты пришли к выводу, что необходимо сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Данные меры рекомендованы для того, чтобы нивелировать влияние коронавируса на нефтяной рынок.