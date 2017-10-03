ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок Италии в сентябре вырос на 8,1% и составил 166956 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2009 года. По итогам девяти месяцев 2017 года реализация автомобилей в этой стране увеличилась на 9% до 1 млн 533 тыс. 710 единиц.