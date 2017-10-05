Новый логистический центр BMW сможет не только вместить в 1,5 раза больше запасных частей и аксессуаров для двух- и четырёхколёсной продукции бренда, чем действующий склад в Крекшино, но также позволит минимизировать время обработки и удовлетворения запросов клиентов. Кроме того, этот распределительный центр позволит создать существенный запас эффективности для дальнейшего развития продаж и уверенного расширения сети официальных партнеров BMW Group Россия.

Новый склад BMW начнёт функционировать уже в октябре этого года и позволит увеличить количество отгружаемых артикулов продукции в 1,5 раза, при этом общий тоннаж ежедневного грузового потока компании превысит отметку в 35 тонн. Оба склада будут обслуживать 63 дилерских центра BMW Group Россия, расположенных в 40 городах.