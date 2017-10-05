BMW открывает крупнейший склад в Подмосковье
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания BMW Group Россия сегодня открыла на территории индустриального парка «PNK-Бекасово» новый распределительный центр BMW. Логистический узел общей площадью 34345 кв.м. станет самым крупным складом немецкого концерна на территории России. По оценке экспертов, итоговая стоимость проекта составила 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба BMW Group Россия.
Новый логистический центр BMW сможет не только вместить в 1,5 раза больше запасных частей и аксессуаров для двух- и четырёхколёсной продукции бренда, чем действующий склад в Крекшино, но также позволит минимизировать время обработки и удовлетворения запросов клиентов. Кроме того, этот распределительный центр позволит создать существенный запас эффективности для дальнейшего развития продаж и уверенного расширения сети официальных партнеров BMW Group Россия.
Новый склад BMW начнёт функционировать уже в октябре этого года и позволит увеличить количество отгружаемых артикулов продукции в 1,5 раза, при этом общий тоннаж ежедневного грузового потока компании превысит отметку в 35 тонн. Оба склада будут обслуживать 63 дилерских центра BMW Group Россия, расположенных в 40 городах.