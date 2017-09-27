Банки реструктуризировали кредитный портфель ГК "Дженсер"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банки-кредиторы группы компаний «Дженсер» завершили реструктуризацию ее долгового портфеля. В реструктуризации приняли участие Сбербанк, ВТБ, Связь-Банк, Банк Союз, Московский Кредитный Банк (МКБ), Банк Российский капитал. Параметры реструктуризации подразумевают комфортные условия дальнейшего обслуживания долга и позволяют «Дженсеру» осуществлять стабильную операционную деятельность, сообщает пресс-служба Сбербанка. Консультантом по реструктуризации выступил Sberbank Merchant Banking. Сделку сопровождала международная юридическая фирма Goltsblat BLP.
Вице-президент Сбербанка Максим Дегтярёв отметил, что «Дженсер» продемонстрировал открытость при ведении переговоров с банками-кредиторами и максимальную заинтересованность в выработке взаимовыгодного решения, готовность в том числе к внесению корректировок в бизнес-модель, что позволило банкам согласовать единую позицию по условиям реструктуризации долга. «С учётом прогнозируемого роста автомобильного рынка в среднесрочной перспективе, мы верим, что реструктуризация долга позволит компании эффективно развиваться», – сказал Максим Дегтярёв.