Вице-президент Сбербанка Максим Дегтярёв отметил, что «Дженсер» продемонстрировал открытость при ведении переговоров с банками-кредиторами и максимальную заинтересованность в выработке взаимовыгодного решения, готовность в том числе к внесению корректировок в бизнес-модель, что позволило банкам согласовать единую позицию по условиям реструктуризации долга. «С учётом прогнозируемого роста автомобильного рынка в среднесрочной перспективе, мы верим, что реструктуризация долга позволит компании эффективно развиваться», – сказал Максим Дегтярёв.