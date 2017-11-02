GM-АВТОВАЗ с 1 ноября повысил розничные цены на автомобили Chevrolet Niva
02.11.2017, 11:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. GM-АВТОВАЗ с 1 ноября 2017 года повысил розничные цены на автомобили Chevrolet Niva. Стоимость внедорожника комплектации L увеличилась на 5 тысяч рублей, комплектаций LC, GL, LE, GLC, LE+ – на 6 тысяч рублей.
Таким образом, стоимость внедорожника Chevrolet Niva L составит 593 тыс. рублей, LC – 636 тыс. рублей, GL – 676 тыс. рублей, LE – 680 тыс. рублей, GLC – 725,5 тыс. рублей, LE+ – 738,5 тыс. рублей. Повышение цен на GM-АВТОВАЗ объясняют удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами.
Источник: Автостат