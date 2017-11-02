ОРЕАНДА-НОВОСТИ. GM-АВТОВАЗ с 1 ноября 2017 года повысил розничные цены на автомобили Chevrolet Niva. Стоимость внедорожника комплектации L увеличилась на 5 тысяч рублей, комплектаций LC, GL, LE, GLC, LE+ – на 6 тысяч рублей.