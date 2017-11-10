ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Infiniti в ноябре запустила специальные цены и предложения на весь модельный ряд, представленный на российском рынке.

Так, спортивный седан Q50 с обновлённой подвеской и адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения, предлагается по цене от 1 млн 700 тыс. рублей в версии Elegance с 2,0-литровым двигателем 2017 года производства. В ноябре будет сохранено специальное предложение от 4 млн 130 тыс. рублей на внедорожник QX80, сообщает пресс-служба Infiniti.

Кроме того, модели Q30/QX30 доступны по цене от 1 млн 769 тыс. 990 руб./2 млн 118 тыс. рублей соответственно; Q60 по специальному предложению доступен за 3 млн 030 тыс. рублей; Q70 от 2 млн 240 тыс. рублей: QX50 доступен по цене от 2 млн 215 тыс. рублей; на QX60/QX70 действует предложение по цене от 2 млн 690 тыс. руб./2 млн 710 тыс. рублей.