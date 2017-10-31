ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Nissan сообщила об изменении условий программы льготного лизинга автотранспортных средств Nissan Leasing с государственной поддержкой для всех корпоративных клиентов. В рамках реализуемой программы с 25 октября до 1 декабря 2017 года любое физическое и юридическое лицо, а также индивидуальные предприниматели, приобретающие автомобили Nissan Almera, Nissan Terrano, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, стоимостью до 1 млн 450 тыс. рублей по программе Nissan Leasing, а также Datsun on-DO и Datsun mi-DO по программе Datsun Leasing могут получить субсидию от государства на первоначальный взнос в размере 10%, а для клиентов участников государственных программ "Свое дело" и "Российский Фермер" госсубсидия составит 12,5%. При этом все действия по оформлению субсидии по госпрограмме Nissan Leasing берёт на себя.

Компания Renault Россия также поддерживает инициативу Минпромторга РФ по включению легковых автомобилей в программу льготного лизинга. В период с 1 ноября по 1 декабря 2017 года индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица смогут приобрести легковые автомобили Renault на условиях льготного финансового лизинга в рамках партнёрских программ Renault Россия.

Между тем компания Renault Россия объявила о снижении ставок по программе Renault Leasing для корпоративных клиентов на 2%. Стандартное предложение по программе Renault Leasing предусматривает авансовый платёж от 10% до 49% от стоимости автомобиля и срок договора до 60 месяцев, срок принятия решения – от 1 дня. Кроме того, действуют программы "0% удорожания" и "Просто лизинг" (без предоставления финансовой отчётности со стороны клиентов).