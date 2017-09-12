ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководство предприятия LADA Ижевск ожидает, что универсал LADA Vesta SW и его кроссовая версия, серийное производство которых началось в понедельник в Ижевске, будут пользоваться равным интересом у покупателей, заявил гендиректор завода Михаил Рябов.

"Наш завод в состоянии очень гибко реагировать на запросы рынка, и производственные мощности позволяют от нуля до 100% двигаться либо в сторону кросса, либо универсала. Я думаю, что через некоторое время будет равное соотношение - 50 на 50", - сказал Рябов.

И. о. председателя правительства Удмуртии Ярослав Семенов отметил, что универсал и кроссовую версию планируется закупать для автопарка правительства Удмуртии и муниципальных образований региона. "Мы приобретаем продукцию завода, направляем ее в муниципальные образования и пересаживаем на нее правительство региона в качестве пользователей. Уверен, что мы будем делать это и с этим замечательным автомобилем тоже", - сказал Семенов.

Завод LADA Ижевск запустил в понедельник серийное производство универсала LADA Vesta SW и его кроссовой версии LADA Vesta SW Cross.