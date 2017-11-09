ОРЕАНДА-НОВОСТИ. C ноября 2017 года на LADA XRAY в базовой комплектации Optima в качестве дополнительного оборудования доступен пакет Air Conditioner, в который входит кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик. Доплата за пакет Air Conditioner – 25 тыс. рублей. Таким образом цена автомобиля с новой опцией составит 624 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В состав базовой комплектации LADA XRAY Optima входят две подушки безопасности, система оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, светодиодные ходовые огни, охранная сигнализация, система электронного контроля устойчивости, помощник при начале движения на уклоне, антипробуксовочная система, сиденье водителя с регулировкой по высоте, атермальная тонировка стекол и аудиосистема (2DIN, USB, AUX, Bluetooth, Handsfree, 4 динамика).Пакет Air Conditioner доступен на LADAXRAY с двигателями 1,6 л (106 л.с., МКП) и 1,8 л (122 л.с., МКП) с механической или автоматизированной механической коробками переключения передач (в зависимости от комплектации).