ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство в ближайшее время может наконец согласовать для автопрома переход с 2018 года на новый инвестиционный режим – после завершения текущей промсборки. На эту роль претендовали специнвестконтракт (СПИК) Минпромторга и так называемая новая промсборка от Минэкономики. По данным источников, правительство сделало выбор в пользу идеи Минэкономики: СПИК не раз подвергался критике из-за непрозрачности и отсутствия весомых преференций существующим инвесторам, а новая промсборка предполагает равный доступ к господдержке и компенсацию пошлин.

В документах Минэкономики говорится, что цель нового режима – принятие прозрачного механизма развития отрасли и поддержки для локализованных концернов и производителей автокомпонентов, в частности за счёт равного доступа к субсидиям и стимулирования экспорта. Новая промсборка предполагает значительные преференции, в том числе компенсацию пошлин, отсрочку по уплате НДС, беспошлинный ввоз оборудования, гарантию компенсации акциза и косвенных налогов при их повышении. Также, если концерн берёт обязательства по экспорту, ему предоставляется возможность ввоза крупноузловых комплектов и (или) снижение пошлин на готовую продукцию в случае роста акцизов.

Планируется, что с мая 2018 года по 31 декабря 2020 года государство обеспечит сохранение текущих условий участникам промсборки. По новой промсборке компании смогут работать с 2018 по 2023 год. Предпосылкой к изменению режима промсборки в Минэкономики называют, в частности, двукратное падение спроса в последние годы, которое не позволяет достичь нужных объёмов локализации. Кроме того, действующий режим ориентирован на внутренний рынок и не стимулирует развитие экспорта, производства компонентов или интеграцию в мировой автопром.

По оценкам источников, если правительство откажется принимать новую промсборку, есть риск потери значительной доли бюджетных поступлений. Например, следствием отмены льгот по импортным пошлинам на автокомпоненты станет рост цен на машины российской сборки в 2018 году на 7-14%. Это, по оценкам экспертов, приведёт к падению продаж в среднем на 10-12% и снижению загрузки мощностей, часть которых вообще может быть закрыта. В результате отмены режима промсборки, отмечает он, объём налоговых отчислений упадет не менее чем на 30 млрд руб. при некотором росте сборов по пошлинам.