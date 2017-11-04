ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Infiniti в октябре реализовали 380 автомобилей – на 4,4% больше, чем годом ранее. По итогам 10 месяцев 2017 года продажи Infiniti в нашей стране составили 4254 машины, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Infiniti, бестселлером марки на российском рынке остаётся кроссовер QX50, продажи которого с начала года выросли на 72% до 1208 единиц. Продолжает расти спрос российских покупателей на новые компактные модели хэтчбек Q30 и кроссовер QX30, чья реализация составила 369 автомобилей. В сентябре - октябре на 38% увеличились продажи премиального внедорожника QX80 (по сравнению с уровнем продаж с января по август).