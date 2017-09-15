ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В последний летний месяц в странах Европейского Союза в общей сложности было продано 411 новых автомобилей LADA. Это на 22,3% больше, чем в августе 2016 года.

Несмотря на продолжающийся рост, объёмы продаж автомобилей LADA в Евросоюзе остаются невысокими. Так, за 8 месяцев 2017 года здесь в общей сложности было реализовано 3,3 тыс. таких машин, что на 29% больше, чем за тот же период годичной давности. И это сопоставимо с показателями продаж автомобилей Bentley, Bugatti, Dodge, Lamborghini, Maserati и др.

Рост продаж автомобилей LADA в Европе связан с выходом на местный рынок седана Vesta. В этом году продажи флагманской модели АВТОВАЗа стартовали в таких странах как Германия, Венгрия и Болгария.