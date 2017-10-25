ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 октября 2017 года в г. Париже (Франция) Федеральное агентство по туризму проведёт роад-шоу «Альянс гостеприимных городов». Мероприятие нацелено на продвижение Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который пройдёт на территории Российской Федерации летом следующего года, и туристских возможностей городов-организаторов для французской аудитории, а также на стимулирование продажи билетов на матчи.

В рамках роад-шоу будут освещены темы подготовки к приему гостей Чемпионата, пройдут презентации транспортной системы России, системы продажи билетов, преимуществ упрощённого визового режима для болельщиков и паспорта FAN ID. Также спикеры расскажут о новых гостиницах и аэропортах, наиболее ярких достопримечательностях, специально подготовленных туристических маршрутах, вариантах интересного и полезного времяпровождения в городах-организаторах матчей и предложениях для желающих познакомиться с региональной российской кухней. Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт пресс-конференция для представителей СМИ.

В роад-шоу примут участие представители Посольства Российской Федерации во Французской Республике, Торгового представительства Российской Федерации, Минкомсвязи России, комитетов и министерств по туризму субъектов Российский Федерации, Французской футбольной ассоциации и Ассоциации болельщиков Франции, визовых центров во Франции, туристических компаний, аэропортов и СМИ.

Перед гостями роад-шоу также выступят генеральный директор MATCH Accommodation 2018 Пол Вилан, главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам и капитан сборной Франции по футболу Уго Льорис.

Мероприятие во Франции станет вторым в цикле роад-шоу, организованных Федеральным агентством по туризму в преддверии ЧМ-2018. 11 августа 2017 года роад-шоу «Альянс гостеприимных городов» прошло в г. Ростоке (Германия) на борту легендарного парусника «Крузенштерн».

До декабря 2017 года роад-шоу по продвижению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и туристических возможностей городов-организаторов пройдут также в Перу, Аргентине, Уругвае, Бразилии, Великобритании и Испании.