19.04.2018, 22:33
Рынок новых электромобилей в России продолжает расти
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в 1 квартале 2018 года объём российского рынка новых электромобилей составил 16 единиц. Это на 3 машины, или 23%, больше за тот же период прошлого года.
Самым популярным электрокаром в нашей стране является Nissan Leaf - за первые три месяца нынешнего года россияне приобрели 9 новых таких экземпляров. Оставшиеся 7 реализованных электромобилей приходятся на марку Tesla, в том числе 5 кроссоверов Model X и 2 седана Model S.
Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", за отчётный период 7 электрокаров была продано в Москве и Подмосковье, 3 - в Приморском крае. По одному электромобилю купили жители Краснодарского края, Якутии, а также Новосибирской, Кемеровской, Тюменской и Псковской областей.
Самым популярным электрокаром в нашей стране является Nissan Leaf - за первые три месяца нынешнего года россияне приобрели 9 новых таких экземпляров. Оставшиеся 7 реализованных электромобилей приходятся на марку Tesla, в том числе 5 кроссоверов Model X и 2 седана Model S.
Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", за отчётный период 7 электрокаров была продано в Москве и Подмосковье, 3 - в Приморском крае. По одному электромобилю купили жители Краснодарского края, Якутии, а также Новосибирской, Кемеровской, Тюменской и Псковской областей.
Источник: Автостат