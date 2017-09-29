ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Tesla Motors отказалась от выпуска наиболее доступной версии электрокара Model S – S 75. Приём заказов на автомобиль, цены на который начинаются от 69500 долларов, уже прекращены.

Таким образом, с производства снята модификация с одним электромотором, передающим тягу на задние колеса. Теперь самой дешевой версией модели станет вариант Model S 75D, которая комплектуется двумя электрическими агрегатами – на передней и задней оси. Такой автомобиль обойдется минимум в 74500 долларов.

Предполагается, что руководство «Теслы» решило отказаться от наиболее доступной версии Model S из-за боязни внутренней конкуренции с «младшим» электрокаром Model 3. На данный момент Tesla Model 3 предлагается с единственным электромотором мощностью 258 л.с.