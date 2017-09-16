УАЗ "Патриот" в августе вошел в ТОП-25 российских бестселлеров
16.09.2017, 19:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа компаний "Соллерс", которая представляет бренды УАЗ и SsangYong, в августе реализовала 3592 автомобиля (-14,9%). По итогам восьми месяцев 2017 года в России было продано 24880 машин УАЗ и SsangYong, что на 16,7% ниже результата за аналогичный период прошлого года. В результате доля "Соллерс" на российском рынке составила 2,5%, согласно данным АЕБ.
Реализация автомобилей УАЗ в августе снизилась на 14% и составила 3579 единиц. Бестселлером марки остаётся флагманский внедорожник УАЗ "Патриот", на котором остановили свой выбор 1507 покупателей (-9%). В результате он вошёл в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства "АВТОСТАТ".
Как ранее сообщалось ранее, в сентябре стартовали продажи нового лёгкого грузовика УАЗ "Профи" грузоподъёмностью 1,5 тонны. На старте продаж потребителям предложена заднеприводная версия с двумя типами платформ по цене от 649 тыс. рублей. Кроме того, в дилерских центрах УАЗ можно заказать спецверсию внедорожника УАЗ "Хантер", выпущенную в честь 45-летнего юбилея модели. Стоимость "Юбилейной серии" составляет 699 тыс. 999 рублей.
Российские дилеры SsangYong в августе реализовали 13 кроссоверов Tivoli и Actyon (-79%), а с начала года продажи корейской марки в нашей стране составили 89 автомобилей (-91,9%).
Реализация автомобилей УАЗ в августе снизилась на 14% и составила 3579 единиц. Бестселлером марки остаётся флагманский внедорожник УАЗ "Патриот", на котором остановили свой выбор 1507 покупателей (-9%). В результате он вошёл в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства "АВТОСТАТ".
Как ранее сообщалось ранее, в сентябре стартовали продажи нового лёгкого грузовика УАЗ "Профи" грузоподъёмностью 1,5 тонны. На старте продаж потребителям предложена заднеприводная версия с двумя типами платформ по цене от 649 тыс. рублей. Кроме того, в дилерских центрах УАЗ можно заказать спецверсию внедорожника УАЗ "Хантер", выпущенную в честь 45-летнего юбилея модели. Стоимость "Юбилейной серии" составляет 699 тыс. 999 рублей.
Российские дилеры SsangYong в августе реализовали 13 кроссоверов Tivoli и Actyon (-79%), а с начала года продажи корейской марки в нашей стране составили 89 автомобилей (-91,9%).
Источник: Автостат