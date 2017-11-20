Лидером рынка LCV по-прежнему является российская марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось свыше 40% от общего объёма. В количественном выражении это составляет 4,2 тыс. штук – на 2,2% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого достиг 1,5 тыс. автомобилей (-8,4%). В тройку лидеров снова вошёл американский Ford с результатом 1,1 тыс. машин (рост в 2,2 раза). В первую пятёрку также попадают отечественная LADA (943 шт.; -15,8%) и немецкий Mercedes-Benz (748 шт.; +28,3%).