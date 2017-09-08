ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 17 по 19 сентября в Москве состоится II Международный туристический инвестиционный форум ITIF-2017, который организуют медиаходинг «БАНКО» и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» при поддержке Федерального агентства по туризму.

Более 300 участников форума – представители экспертного сообщества в сфере гостеприимства и туризма, инвестиционного сообщества, органов власти и общественных организаций – соберутся на единой площадке с целью выработать общую позицию по ключевым вопросам инвестиционного развития индустрии путешествий в России.

В числе ключевых спикеров ITIF-2017: вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, член президиума общественной организации «Опора России» Алексей Кожевников, директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, генеральный директор Intourist Thomas Cook Леонид Мармер, Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, генеральный директор «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов, генеральный директор всесезонного курорта «Горки Город» Александр Саурин и многие другие.

В рамках форума 17 сентября будет проведён отбор победителей конкурса инновационных технологий ITIF по темам: «Инфраструктура гостеприимства», «Онлайн-сервисы для туризма». На следующий день 9 финалистов будут представлены экспертам и гостям форума в ходе специально организованных питч-сессий.

18 сентября станет основным днём деловой программы ITIF-2017, в ходе которого участники панельных дискуссий сформулируют мнение о том, каким должно быть продвижение России за рубежом. В повестке дня также – обсуждение роли и влияния международных практик на развитие туристической индустрии в нашей стране. Кроме того, эксперты дадут оценку перспективам развития международного туризма. Отдельная тема – тренды развития онлайн-технологий в туризме и гостеприимстве, в рамках которой эксперты поделятся мнением о том, какие тенденции будут поддержаны спросом в будущем, а какие обречены на вымирание. В перерывах между панельными дискуссиями для гостей и участников форума будет организован нетворкинг, что способствует установлению новых связей и контактов.

Участие в форуме ITIF помимо участников бизнеса, непосредственно связанных с туризмом и индустрией путешествий, примут разработчики новых инновационных решений для туризма, а также инвесторы, представители деловых кругов, региональных структур, общественных организаций.

В заключительный день, 19 сентября, гости форума в первой половине дня смогут посетить мероприятия Международного Туристического форума «ОТДЫХ», а после встретятся на круглых столах, где будут обсуждаться темы, волнующие разные профессиональные группы: будущее розничного агентского бизнеса в России, возможности сотрудничества и взаимодействия турбизнеса с финансовыми организациями и сервисами, проблемные вопросы, связанные с приемом иностранных туристов в России.