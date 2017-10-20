ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мировой авторынок в сентябре вырос на 4,1% до 8 млн 663 тыс. легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 99 млн 875 тыс. машин. По итогам девяти месяцев 2017 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 3,1% до 70 млн 226 тыс. единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в сентябре было реализовано 2 млн 672 тыс. машин (+3,2%). Вторым по величине мировым авторынком остаётся Америка с показателем 1 млн 523 тыс. машин (+6,1%).

Продажи автомобилей в странах Западной Европы снизились на 2,4% и составили 1 млн 542 тыс. единиц. А вот автомобильные рынки стран Восточной Европы продолжают показывать рост – в прошлом месяце на 11,8% до 351,9 тыс. машин. Российский авторынок в сентябре продолжил демонстрировать высокую динамику, которая, как ожидается, будет сохраняться до конца года.

В Южной Америке местные дилеры продали 266 тыс. автомобилей (+18,7%). Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (490,2 тыс. шт., +4,5%), Канаду (187,3 тыс. шт., +7,9%) и Корею (151,4 тыс. шт., +20,5%).