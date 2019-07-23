ИА «Ореанда-Новости». Правительство РФ приняло решение о распространении антитабачного законодательства на электронные сигареты. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кабинета Министров.

Правительство также высказалось за усиление административной ответственности для предпринимательских и юридических лиц, которые игнорируют положения закона.

Также документ предполагает регулирование обращения, потребления и рекламы обычных табачных изделий и электронных курительных изделий. Закон также касается продуктов, потребляемых с курительными товарами.

Согласно тексту законопроекта, предполагается «запретить продажу табачных изделий и электронных курительных изделий несовершеннолетним, также запрещено потребление табака и использование электронных курительных изделий несовершеннолетними. Ответственность налагается в случаях вовлечения детей в процесс использования табачных изделий.

Сейчас рынок электронных сигарет в России никак не регулируется: действующие запреты на обычные табачные изделия не распространяются на альтернативные способы доставки никотина. В последние несколько лет обсуждалась возможность единого регулирования этих рынков. В то же время бизнес выступает за создание отдельных правил для электронных сигарет, потому что, по мнению производителей, такие продукты наносят меньший вред здоровью и в некоторых случаях помогают сократить потребление табака или привести к его полному отказу.