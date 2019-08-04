ИА «Ореанда-Новости» Как отмечает издание «Вечерняя Москва», гостями фестиваля «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа стали более 90 тысяч человек.

По словам организаторов, мясные и овощные блюда для посетителей готовят повара лучших московских ресторанов.

Те, кто не успел посетить мероприятие в субботу, смогут сделать это 4 августа в воскресенье. Фудкорты на Пушкинской набережной будут работать с 11.00 до 22.00.

Помимо классического шашлыка, гостей ждут блюда из рыбы и оригинальные авторские соусы.

Кроме того, в программу входят выступления популярных отечественных рок-музыкантов. В частности перед гостями шашлычного фестиваля выступят Владимир Кузьмин и группа Uma2rman.