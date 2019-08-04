Более 90 тысяч человек посетили фестиваль «Шашлык Live» в Москве
ИА «Ореанда-Новости» Как отмечает издание «Вечерняя Москва», гостями фестиваля «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа стали более 90 тысяч человек.
По словам организаторов, мясные и овощные блюда для посетителей готовят повара лучших московских ресторанов.
Те, кто не успел посетить мероприятие в субботу, смогут сделать это 4 августа в воскресенье. Фудкорты на Пушкинской набережной будут работать с 11.00 до 22.00.
Помимо классического шашлыка, гостей ждут блюда из рыбы и оригинальные авторские соусы.
Кроме того, в программу входят выступления популярных отечественных рок-музыкантов. В частности перед гостями шашлычного фестиваля выступят Владимир Кузьмин и группа Uma2rman.
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