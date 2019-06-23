ИА «Ореанда-Новости». В связи с развитием «торговой войны» между Америкой и Китаем , все больше продукции исчезает с прилавков рынков стран. Самый популярный чай, импортированный из КНР в США, был изъят из продажи.

Чай, обувь и пиротехника – предметы находящиеся «под запретом» для ввоза в Штаты с Китая. Азиатская страна являлась лидером поставок чайной продукции в Северную Америку, обогнав Аргентину, Японию и Индию.

В 2018 на долю китайского чая приходилось около 90 млн. долларов. Его употребляли более половины американцев, в жаркий период возрастал спрос на чай со льдом. Многие компании просят удалить этот продукт из списка запретных, потому что многие сорта являются уникальными.