ИА «Ореанда-Новости» Мероприятие было посвящено развитию бизнес-проектов в сфере туризма, сельского хозяйства, торговли продуктами питания, сувенирной продукции, логистики, переработки отходов лесопиления. Бурятской делегации был оказан радушный приём: бизнесменов познакомили с инкубатором молодежных проектов и международной выставкой.



По завершении форума такие юридические лица как ООО «Лидер» и ООО «БИН» рассматривают возможность сотрудничества с китайскими компаниями. Кроме того, было подписано соглашение о создании павильона "Made in Buryatia", с помощью которого бурятские производители смогут выйти на китайский рынок.



Следующая встреча молодых бизнесменов состоится на территории Республики Бурятия в июне 2020 года.



Источник: ИА «Ореанда-Новости»