ИА «Ореанда-Новости».Гендиректор «Детского мира» заверил, что дефицита школьных товаров из-за прекращения работы производств в Китае не предвидится.

Компания готова к любому развитию событий. Даже если производство в Китае остановится совсем, нужды в товарах до начала осени точно не будет. Сейчас у корпорации уже есть 95% всех необходимых к школьному сезону предметов. А в категории игрушек было приобретено 2 миллиарда дополнительных товаров, которые хранятся на складе. Кроме того, всего 50% продукции, продаваемой на полках магазинов «Детский мир», производится в Китае. Остальные в других регионах, в том числе в России.

«Детский мир» - одна из крупнейших мультиформатных торговых сетей в России. Всего в стране открыто около 850 магазинов.